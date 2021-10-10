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Пострадавший в драке с тремя уроженцами Дагестана в метро мужчина показал фото из больницы

, 18:59

Пострадавший в драке с тремя уроженцами Дагестана в метро мужчина показал фото из больницы
больница, фото: pixabay.com

Пострадавший в драке с тремя уроженцами Дагестана 25-летний Роман Ковалев рассказал, как проходит его лечение в больнице. У мужчины зафиксированы переломы лицевой кости и носа, а также ушибы.

«Выздоровление идёт полным ходом, нос собрали, отёк с глаза сильно спал, что не может не радовать», - поделился юноша с подсписчиками в Instagram.

Роман поблагодарил всех за поддержку и тёплые слова.

Напомним, что вечером 4 октября в вагоне поезда, следовавшего от станции «Измайловская» до станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии, мужчины от 21 до 26 лет избили Романа Ковалева, заступившегося за девушку.

Трех участников потасовки арестовали. Магомедали Ханмагомедов признался, что наносил удары пассажиру. Ибрагим Мусалаев рассказал, что никого не бил, а Гасан Залибеков признал вину частично. 

По словам Романа, вагон был полон пассажиров, но ни один из мужчин не пришел ему на помощь. Он вспоминал, что один из нападавших нанес ему удар сбоку или сзади, потом стали бить трое. Ковалев уточнял, что его, лежащего на полу, перед выходом из вагона добивал мужчина в красной куртке.

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