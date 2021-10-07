Избитый дагестанцами в метро Роман Ковалев рассказал, что пытался заступиться за девушку

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7 октября 2021, 08:52

фото: pixabay.com

Роман Ковалев, избитый тремя дагестанцами 4 октября в вагоне метро в Москве, пытался заступиться за девушку. Очевидцы сначала сообщали, что уроженцы Дагестана стали бить мужчину после того, как он сделал им замечание.

Ковалев рассказал телеканалу "360", что вагон был полон пассажиров, но ни один из мужчин не пришел ему на помощь.

По словам Романа, он пытался заступиться за девушку, с которой начал конфликт один из участников потасовки. "Я подошел, чтобы он свой рот закрыл", - поделился пострадавший и подчеркнул, что говорил спокойно, не агрессивно это делал. Но один из нападавших нанес ему удар сбоку или сзади.

Потом начали бить все трое. Кто-то из них ударил в челюсть. Сознание Роман не потерял, - передает телеканал 360.

Ковалев добавил, что его, лежащего на полу, перед выходом из вагона стал добивать мужчина в красной куртке. Роман Ковалев отметил, что в вагоне сидели и стояли люди, но когда конфликт начался, мужики все отскочили на другую часть. "Видимо, у нас такой менталитет", — выразил мнение пострадавший.

Ковалева госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, с ушибами.

Злодеи при задержании оказали сопротивление полиции.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мужчины в метро "о покушении на убийство" и "насилии к представителю власти".

Народ Дагестана возмущен позорным поведением своих земляков.

25-летний Роман Ковалев - уроженец Воронежа, но несколько лет назад приехал в Москву. Работает барменом в одном из популярных клубов. В свободное время Роман посещал спортивный зал, чтобы поддерживать себя в форме. Теперь ему предстоит пройти долгое лечение.

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