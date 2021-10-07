Жители Дагестана осудили троих земляков, избивших в метро в Москве мужчину: Опозорили свой народ

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7 октября 2021, 08:24 Источник: РИА Новости

фото с сайта СКР

Жители Дагестана назвали "животными и негодяями" земляков, избивших в метро в Москве мужчину.

В понедельник, 4 октября, вечером в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями "Измайловская" и "Первомайская", трое приезжих из Дагестана мужчин начали приставать к девушке, оскорблять ее. За пассажирку вступился мужчина.

На видео, распространенное в соцсетях, запечатлено, как сразу трое дагестанцев начали бить молодого человека ногами, применяя борцовские приемы.

Видео разместил "ВКонтакте" паблик "Голос Дагестана". Пользователи осудили поведение своих земляков. "Где ваше геройство, позорники. ... Опозорили всех мусульман. Как с таким позором можно жить?" — пишет Мухаммад Маллаев. Мурад Рамазанов прокомментировал:

"Стыдно за таких земляков-животных". "Трое на одного, какие смелые", — пристыдила Амина Саидова.

"Поступок шакальский... Опозорили свой народ", — считает Ахмар Герейханов. Магомед Рабаданов отметил, что "таких негодяев вообще нельзя из-за решетки выпускать к нормальным людям", — добавил

"Братья, выезжая с родины своей, не забывайте культуру и традиции народов Дагестана", — призвал земляков Шахбан Рамалданов.

"У пацана духа больше, чем у этих троих", — заметил Артур Местоев.

Уроженцы Дагестана Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков приехали в Москву работать.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, двое из них ранее судимы за кражу, находились в состоянии алкогольного опьянения.

При задержании злоумышленники оказали активное сопротивление сотрудникам полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство", но обвинение могут переквалифицировать в "Покушение на убийство". Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мужчины в метро о покушении на убийство и насилии к представителю власти.

Черемушкинский районный суд арестовал нападавших.

Пострадавшего мучжину доставили в больницу с переломами лицевой кости и носа.

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