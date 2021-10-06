МВД опубликовало видео задержания трех подозреваемых в избиении пассажира в московском метро

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6 октября 2021, 21:25 Источник: пресс-служба МВД РФ

полиция, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Министерство внутренних дел по Москве обнародовало видео задержания трех подозреваемых в избиении 25-летнего пассажира в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии. Пострадавший находится в больнице с переломами и ушибами.

«По имеющейся информации, вечером 04 октября в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Измайловская» до станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, трое мужчин из хулиганских побуждений беспричинно стали приставать к другим пассажирам, высказывая в их адрес угрозы и оскорбления. Мужчины вели себя агрессивно и на замечания граждан не реагировали. Одного из пассажиров, 25-летнего жителя Воронежской области, злоумышленники жестоко избили, после чего скрылись с места происшествия»,- пояснили в пресс-службе ведомства.

Черемушкинский суд Москвы арестовал всех троих участников драки на два месяца. Ими являются уроженцы Дагестана от 21 до 26 лет. Вину свою они признают, в содеянном раскаиваются.

По словам очевидца, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, приставали к пассажирам и требовали уступить им место. Пострадавший подошел к ним и сделал замечание, на что один из зачинщиков драки отреагировал агрессивно и сразу его ударил, молодой человек упал.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

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