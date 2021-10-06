Черемушкинский суд Москвы арестовал двух мужчин по делу об избиении пассажира в вагоне метро

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6 октября 2021, 16:47 Источник: РИА Новости

метро, Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Черемушкинский суд Москвы арестовал двух мужчин за избиение пассажира в столичном метрополитене. Об этом в среду, 6 октября, сообщила.

Пресс-секретарь суда Зоя Кравцова пояснила, что в суд поступило три материала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В избиении 25-летнего пассажира на Арбатско-Покровской линии между станциями "Измайловская" и "Первомайская" подозреваются три уроженца Дагестана Ибрагим Мусалаев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов.

«Магамаали Ханмагомедов арестован на два месяца, два других слушают»,- уточнила пресс-секретарь суда.

Имя второго арестованного мужчины пока не раскрывается. Ему 21 год.

По данным столичной прокуратуры, вечером 4 октября в вагоне электропоезда трое мужчин из хулиганских побуждений избили 25-летнего пассажира. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц».

У пострадавшего зафиксированы переломы лицевой кости и носа, а также ушибы. Пассажир находится в больнице.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах добавил, что задержанные имеют судимости по статьям о краже и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.





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