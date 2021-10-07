Арестованные за избиение пассажира в московском метро рассказали свою версию случившегося

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7 октября 2021, 19:24 Источник: RT

тюрьма, фото: pixels.com

Только один из участников драки в московском метро признался, что наносил удары 25-летнему Роману Ковалеву. Об этом в четверг, 7 октября, сообщил член ОНК Москвы Константин Ким.

«Убить не хотел, признаю, что дрались один на один», - приводит слова арестованного Магомедали Ханмагомедова, который утверждает, что в Сети опубликовано неполное видео.

При этом другой задержанный Ибрагим Мусалаев рассказал, что никого не бил, а только оттаскивал Ковалева. Он раскаивается и готов возместить ущерб потерпевшему, уточнил Ким в беседе с RT.

Однако третий заявил, что вину признаёт частично: «Виноват в том, что не остановил драку».

Кроме того, арестованные уверены, что конфликт произошел случайно, а в местах лишения свободы они не бывали.

Ранее сообщалось, что арестованных за избиение пассажира в московском метро поместили в карцер СИЗО №7 на время карантина. Известно, что Гасан Залибеков был осужден за кражу, Магамаали Ханмагомедов получил условку, а дело Ибрагима Мусалаева об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести закончилось примирением.

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