Арестованных за избиение молодого человека в московском метро поместили в карцер

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7 октября 2021, 18:49 Источник: РИА Новости

наручники, фото: pixels.com

Член ОНК Москвы Константин Ким сообщил, что арестованных за избиение пассажира в московском метро поместили в карцер СИЗО №7 на время карантина. Инцидент произошел 4 октября на Арбатско-Покровской линии.

«Да, сегодня мы их посетили. Все они помещены в карцер на время карантина на общих основаниях. Гасан Залибеков рассказал нам, что был осужден за кражу, Магамаали Ханмагомедов получил условку, а Ибрагим Мусалаев заявил, что его дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести закончилось примирением», - пояснил он.

Ханмагомедов заявил, что видео драки якобы не полное. По словам правозащитника, все трое раскаиваются в случившемся.

Напомним, что драка произошла в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Измайловская» до станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии. Трое мужчин из хулиганских побуждений беспричинно стали приставать к другим пассажирам, высказывая в их адрес угрозы и оскорбления. Одного из пассажиров, 25-летнего жителя Воронежской области, злоумышленники жестоко избили, после чего скрылись с места происшествия.

Пострадавший Роман Ковалев пытался заступиться за девушку, с которой начал конфликт один из участников потасовки.

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