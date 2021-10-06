Гражданский муж экс-замглавы Минпросвещения Раковой задержан по подозрению в хищении 9 млн рублей

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6 октября 2021, 22:46 Источник: ТАСС

наручники, фото: pixels.com

Артур Стеценко, гражданский муж обвиняемой в мошенничестве бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой, подозревается в хищении 9 миллионов рублей. Об этом в среду, 6 октября, сообщили в пресс-центре МВД России.

«По данным следствия, в период нахождения Марины Раковой на должности генерального директора фонда Артур Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию. В период с 2017 по 2019 год под видом заработной платы он получил денежные средства в сумме свыше 9 млн рублей, которые использовал в личных целях»,- пояснили в ведомстве.

На данный момент Стеценко задержан. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении Марины Раковой и ее гражданского мужа.

Следователь обратился в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении Стеценко меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что Ракова задержана. С ней проводятся следственные действия. Бывшая чиновница обвиняется в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году. Сумма ущерба составляет более 50 млн рублей.

Отмечается, что с 4 октября Ракова не является сотрудником Сбербанка.

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