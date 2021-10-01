Тверской суд арестовал управляющего директора «Сбербанка» Зака и преподавателя РАНХиГС Крючкову по делу Раковой

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1 октября 2021, 07:53 Источник: РИА Новости

суд, фото: pixels.com

Тверской суд Москвы арестовал преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову, управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака и управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максима Инкина по делу о мошенничестве. Все они связаны с подозреваемой в хищении более 50 млн рублей вице-президентом «Сбербанка» Мариной Раковой.

Ракова также является экс-замминистра просвещения и бывшим гендиректором Фонда новых форм развития образования (ФНФРО).

Источник в правоохранительных органах пояснил, что Зак и Инкин входят в ближайшее окружение Раковой. Оба фигурируют в деле экс-замминистра просвещения о мошенничестве в особо крупном размере. Инкин был директором ФНФРО, а Зак - заместителем гендиректора.

По данным следствия, Крючкова участвовала в федеральном проекте, в отчетной документации которого нашли признаки фальсификации по двум «научным изысканиям».

Всем фигурантам избрана мера пресечения ареста до 29 ноября.

Напомним, что 29 сентября возбудили уголовное дело против Марины Раковой. Она подозревается в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году. Отмечается, что Ракова, будучи замминистром, пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду, где она была генеральным директором. Деньги направляли на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего».

В качестве подрядчика был привлечен российско-британский частный вуз Московская высшая школа социальных и экономических наук, известный как Шанинка. ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные университетом, а деньги были выплачены необоснованно.

28 сентября в доме бывшей чиновницы и в рабочих кабинетах сотрудников Сбербанка, в том числе высокопоставленных, прошли обыски. Представители банка подчеркнули, что к деятельности финансовой организации дело Раковой не имеет никакого отношения.

Ракова пока не задержана.

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