Источник сообщил об обысках у окружения вице-президента Сбербанка Марины Раковой

Аргументы Недели → Общество 13+

30 сентября 2021, 08:37 Источник: РИА Новости

фото с сайта СКР

Обыски по делу о мошенничестве с государственными контрактами прошли не только у Марины Раковой, вице-президента Сбербанка, бывшей замглавы Минпросвещения РФ, но и у ее окружения.

Информацию о следственных действиях раскрыл источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Марину Ракову подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году. Возбуждено уголовное дело.

По данным инсайдера, кроме Раковой, обыски прошли у бывшего руководства Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), и у человека, занимавшего пост руководителя одного из департаментов Минпросвещения, когда Ракова работала в ведомстве. Люди, работавшие с вице-президентом Сбера в министерстве, впоследствии пришли с ней в структуры банка.

Обыски проводились у них по месту жительства и на их рабочих местах.

Источник агентства сообщил, что Ракова, будучи замминистром, пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду, где она была генеральным директором. Деньги направляли на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".

В качестве подрядчика госконтрактов при фальсификациях отчетов по проводимым научным исследованиям был привлечен российско-британский частный вуз Московская высшая школа социальных и экономических наук, известный как Шанинка.

Инсайдер отметил, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные вузом, а деньги были выплачены необоснованно.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости