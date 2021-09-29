Источник в правоохранительных органах: вице-президента Сбербанка Ракову не задержали

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29 сентября 2021, 20:33 Источник: РИА Новости

СК РФ, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что подозреваемую в хищении более 50 миллионов рублей экс-замглавы Минпросвещения и вице-президента Сбербанка задерживать не стали.

«Не задержана, мера пресечения пока не избиралась», - пояснили он.

Собеседник отметил, что речь идет об «экономической» статье.

Ранее сообщалось, что Ракову подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году. Согласно данным профильной экспертизы, в отчетной документации нашли признаки фальсификации по двум «научным изысканиям». Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, 28 сентября в доме бывшей чиновницы и в рабочих кабинетах сотрудников Сбербанка, в том числе высокопоставленных, прошли обыски.

Представители банка подчеркнули, что к деятельности финансовой организации дело Раковой не имеет никакого отношения.

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