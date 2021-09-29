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Источник в правоохранительных органах: вице-президент Сбербанка Ракова подозревается в хищении более 50 млн рублей

, 17:59 Источник: РИА Новости

Источник в правоохранительных органах: вице-президент Сбербанка Ракова подозревается в хищении более 50 млн рублей
фото: пресс-служба СК РФ

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что в отношении бывшей замглавы Минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой возбудили уголовное дело о хищении более 50 миллионов рублей.

Собеседник пояснил, что Ракову подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году.  По его словам, на посте замминистра просвещения Ракова добилась выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, предназначенных на госконтракты по проекту «Учитель будущего». Согласно данным профильной экспертизы, в отчетной документации нашли признаки фальсификации по двум «научным изысканиям». Следствие также проверит информацию о заключении сделки на сумму более 150 миллионов рублей. 

Отмечается, что 28 сентября в доме бывшей чиновницы и в рабочих кабинетах сотрудников Сбербанка, в том числе высокопоставленных, прошли обыски. Вице-президенту грозит до десяти лет лишения свободы, а еще штраф до миллиона рублей, либо в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет. 

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