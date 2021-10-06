Экс-замминистра просвещения Ракова задержана

Бывшая заместитель министра просвещения Российской Федерации Марина Ракова задержана. Согласно последней информации источников, экс-чиновница в настоящий момент находится в ГСУ ГУ МВД по Москве.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 6 октября, сообщила, что с задержанной Мариной Раковой, которая ранее скрывалась от следствия, сейчас ведутся следственные действия.
Напомним, ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в отношении бывшей замглавы Минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой возбудили уголовное дело о хищении более 50 миллионов рублей.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.