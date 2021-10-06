Экс-замминистра просвещения Ракова задержана

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6 октября 2021, 11:37 Источник: РИА "Новости"

полицейский, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Бывшая заместитель министра просвещения Российской Федерации Марина Ракова задержана. Согласно последней информации источников, экс-чиновница в настоящий момент находится в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 6 октября, сообщила, что с задержанной Мариной Раковой, которая ранее скрывалась от следствия, сейчас ведутся следственные действия.

Напомним, ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в отношении бывшей замглавы Минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой возбудили уголовное дело о хищении более 50 миллионов рублей.

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