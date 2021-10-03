Муж Марины Раковой опубликовал обращение, в котором заявил о готовности внести залог за арестованных сотрудников Сбербанка

Артур Стеценко, сотрудник «Фонда новых форм развития образования», гражданский муж вице-президента Сбербанка Марины Раковой опубликовал открытое письмо. Стеценко подтвердил, что не знает, где с конца сентября находится вице-президент, бывший замминистра просвещения Марина Ракова.
Мужчина сообщил, что он с детьми находится в загородном доме своих друзей. Стеценко опроверг информацию ряда СМИ о наличии у него украинского паспорта.
Марина Ракова, управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максим Инкин, Евгений Зак и Кристина Крючкова обвиняются в хищении 50 млн рублей, выделенных на национальный проект «Образование», и проверяются на причастность к исчезновению еще 150 млн рублей.
СМИ ранее написали, что Марина Ракова скрылась, покинула Москву и уехала на Украину, и содействовал ей некий мужчина - сотрудник фонда. 1 октября Стеценко был первый раз вызван в Главное Следственное Управление города Москвы, где был ознакомлен с материалами дела в отношении Раковой, Зака, Инкина и Крючковой.
После этого Стеценко написал письмо в редакцию «Комсомольской правды». Как он пишет, в ряде СМИ опубликованы заявления, которые порочат его репутацию.
«Я не прятался и никуда не уходил из дома всю эту неделю, кроме работы днём. Я и сейчас нахожусь у себя дома вместе с детьми. Возле моего дома постоянно находятся журналисты, которые следят за всеми моими передвижениями»,- написал Стеценко.
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Он не комментировал ситуацию с Раковой, поскольку действительно не знает, где она находится. Про других обвиняемых рассказал, что Евгений и Максим были сотрудниками Минобразования и науки РФ, после этого были приглашены на работу в государственный фонд. Они прилагали все усилия для реализации образовательных проектов в стране, и сейчас во всех регионах используют их работы.
Стеценко не верит, что Евгений, Максим и Кристина могли совершить нарушение. По мнению Стеценко, дело против Раковой и её коллег — политически мотивированное. Он готов внести залог за задержанных, чтобы их отпустили из СИЗО. Он готов собрать и внести обеспечительный взнос в сумме, которая устроит органы, в качестве гарантии.
Муж вице-президента Сбербанка Марины Раковой, подозреваемой в мошенничестве, не знает, где сейчас находится его супруга.
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