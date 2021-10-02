Муж вице-президента Сбербанка Марины Раковой Артур Стеценко заявил, что не знает, где находится его жена

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2 октября 2021, 18:36 Источник: РЕН-ТВ

Марина Ракова, соцсеть Вконтакте, паблик "Интересная Москва"

Муж вице-президента Сбербанка Марины Раковой, подозреваемой в мошенничестве, не знает, где сейчас находится его супруга. Ракову подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году.

Возбуждено уголовное дело о хищении более 50 миллионов рублей. Следствие заочно предъявило Раковой обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Вице-президента Сбербанка объявили в федеральный розыск.

СМИ пишут, что она скрылась, покинула Москву и уехала на Украину. Помогавших ей скрываться, привлекут к уголовной ответственности.

Супруг Марины Раковой Артур Стеценко заявил, что не знает где сейчас находится его жена. Мужчина опроверг информацию СМИ, что помог ей скрываться, и что у него есть украинское гражданство. По словам Стеценко, Марина уехала на работу, в обед он ее забрал, они вместе пообедали, и она поехала в офис. Мужчина добавил, что Марина в тот день была в белых брюках, белой рубашке и тонком пальто, других вещей у неё с собой не было. Как передает РЕН-ТВ, связи у супругов сейчас нет.

Он с ребенком находится в доме семьи в Подмосковье. Стеценко собирается сделать заявление.

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