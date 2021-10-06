Аргументы Недели Происшествия 13+

В Сбербанке заявили, что Ракова уволена с 4 октября

, 12:41 Источник: РИА "Новости"

В Сбербанке заявили, что Ракова уволена с 4 октября
подпись документа, pixabay.com

В Сбербанке заявили в среду, 6 октября, что экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова с 4 октября уволена с поста вице-президента кредитной организации в соответствии с законодательством.

Согласно последней информации пресс-службы кредитной организации, с 4 октября Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка. Подчеркивается, что она была уволена с поста в соответствии с действующими нормами трудового законодательства.

Ранее сегодня сообщалось, что бывшую заместителя министра просвещения Российской Федерации Марину Ракову задержали. Сейчас она находится в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

Глава департамента ДКП ЦБ РФ Тремасов заявил, что пока рано говорить о возможности снижения ключевой ставки

Глава департамента ДКП ЦБ РФ Тремасов заявил, что пока рано говорить о возможности снижения ключевой ставки

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов в рамках беседы с журналистами заявил, что разговоры о возможности снижения ключевой ставки пока являются преждевременными.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью