В Сбербанке заявили, что Ракова уволена с 4 октября

В Сбербанке заявили в среду, 6 октября, что экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова с 4 октября уволена с поста вице-президента кредитной организации в соответствии с законодательством.
Согласно последней информации пресс-службы кредитной организации, с 4 октября Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка. Подчеркивается, что она была уволена с поста в соответствии с действующими нормами трудового законодательства.
Ранее сегодня сообщалось, что бывшую заместителя министра просвещения Российской Федерации Марину Ракову задержали. Сейчас она находится в ГСУ ГУ МВД по Москве.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.