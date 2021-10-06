В Сбербанке заявили, что Ракова уволена с 4 октября

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6 октября 2021, 12:41 Источник: РИА "Новости"

подпись документа, pixabay.com

В Сбербанке заявили в среду, 6 октября, что экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова с 4 октября уволена с поста вице-президента кредитной организации в соответствии с законодательством.

Согласно последней информации пресс-службы кредитной организации, с 4 октября Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка. Подчеркивается, что она была уволена с поста в соответствии с действующими нормами трудового законодательства.

Ранее сегодня сообщалось, что бывшую заместителя министра просвещения Российской Федерации Марину Ракову задержали. Сейчас она находится в ГСУ ГУ МВД по Москве.

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