Латвийская национальная компания airBaltic: когда деньги берут, а сервиса нет

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27 сентября 2021, 15:43 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Очередной скандал с пассажирами учинила латвийская национальная авиакомпания airBaltic… Впрочем, это обычное явление.

Хотя, очередное унижение, которое испытали на себе пассажиры данной латвийской компании, настолько расстроило людей, что этот скандал дошел до СМИ.

Первым высказался пассажир Глеб Давидюк:

«При посадке взяли и раскидали по салону уже зарегистрированных пассажиров с детьми, причем тех, кто приобретал билеты по завышенному тарифу (билеты уже с номером посадочного места-пр.ав), которые пассажиры авиакомпании приобрели как премиальные. По какой-то неведомой причине эти места оказались за шторкой бизнес-класса. Разумеется, люди были недовольны. Все сотрудники, включая пилота, приняли ругаться с недовольными пассажирами, скандалить, вызывать полицию, задерживать рейс… И это все вместо того, чтобы подвинуть на метр эту шторку, отделив эконом от бизнеса уже привычным способом. Могу, хоть и с трудом понять твердолобость линейных сотрудников, но никак не пойму желание командира решить проблему, возникшую по вине авиакомпании быстро и в пользу пассажиров, предпочтя скандал, опоздание… ну и стюардессы-роботы вымораживают не слабо. Пусть аукнутся airBaltic наши пассажирские слезы. Поможете поучить вежливости эту авиакомпанию и отдельных ее сотрудников?»

Другой пассажир Екатерина Митина высказалась более эмоционально:

«Нас было пять человек: трое взрослых и два ребенка. Нас зарегистрировали и у нас были места в 4 и 5 ряду. При посадке нам попытались подсунуть билеты на 30-й и еще какой-то ряд. Причем двухлетний ребенок должен был сидеть один. В процессе «приятного общения», видимо, специально обученные люди, которые разрешать эти ситуации не умеют: они вызывают полицию и ссаживают своих пассажиров за то, что они сели на места, указанные в их билетах. А одно место мы вообще должны были разделить со вторым пассажиром: то ли «притулиться» рядышком, то ли сесть друг другу на шею. Ситуация вопиюще позорная, как вели себя сотрудники airBaltic, это непрофессионально и очень оскорбительно».

А почему пассажиров удивляет подобное отношение? Если подумать, то за последние годы, такое поведение и позиция данной авиакомпании стало нормой: например, доплачивать за товары из Duty Free, платить за обед и не получать его, покупать билеты за безумные цены, невозможность дозвониться до оператора авиакомпании даже за деньги…. Вы вдумайтесь!!! У вас возникла проблема с airBaltic, например, за границей Латвии, а вам необходимо решить вопрос… Что делает человек? Звонит в авиакомпанию на специальный телефон, который указан на сайте латвийской авиакомпании! Телефон, конечно, платный (0,54 цента), а оператор все «занят, занят, занят»… Что в сухом остатке? Огромный счет за звонок, но главное, чтобы решить проблему, обычно, по вине авиакомпании, вы должны заплатить airBaltic, чтобы с вами поговорили! И совсем не факт, что проблема будет решена.

Что касается хулиганов, выпивших дебоширов на борту самолетов, то они всегда были в любой авиакомпании: их урезонивали, уговаривали, вызывали полицию, ссаживали… Но! Это были, обычно, «одиночки», а не несколько пассажиров. Видимо, в данном случае, дело не в пассажирах, а именно в отношении и позиции латвийской авиакомпании.

Я была таким же пассажиром, как и те, кто претерпел недавно унижение… Нет, не в данном случае, а в иных… Уже несколько лет я «не пропускаю» никакой информации данной авиакомпании, а «изучаю» ее… Почему? Надоело хамство, оголтелый беспредел и поборы с моих кровных официальных налогов на содержание «сытых чиновников».

Что я узнала?

Читайте сейчас очень внимательно! Этого нет ни в одном СМИ!

Латвийская национальная компания airBaltic несколько лет обратно выдавала пилотам акции… Была специально открыта фирма «однодневка» на Кипре, с помощью которой «штамповали» подобные акции. В чем суть их? Пилот имел официальную зарплату (времена латов) -500. Конечно, если ночные полеты, праздничные и т.д. то зарплата увеличивалась. По меркам Латвии (самые низкие зарплаты у пилотов ЕС-пр.ав) суммы выходили приличные – от 1, 5 тысяч латов и далее… Нет, до зарплаты, например, руководства, «подношение» пилотов было скромнее. Но благодаря этим, якобы, акциям пилотам «доплачивали»… Нет, они не получали за «акции», а только за количество часов! Так в чем же «смак» акций? В налогах! Если подобные «акции» созданы при «содействии» зарубежной фирмы, то налог всего 10%, а если фирма в Латвии, то все 25%. Я не поленилась «поглазеть» на эту фирму в Никосии, когда отдыхала на Кипре, но, увы, ее и след простыл. А теперь думаем: кому «принадлежит» латвийская авиакомпания? Правильно, государственным мужам. Кто имел выгоду? Тоже ясно! Кстати, этим делом с «акциями» занималось латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. 100 %, что некоторых пилотов вызывали в данную организацию. Как сейчас обстоит дело? Лучше спросить у тех «мужах», которые имеют свой «пай» в этой авиакомпании. Думаю, что дело или «тянется», или уже «на тормозах»…

Еще один момент, который подтверждает, что главное в airBaltic- деньги и нажива! Только! Мне попались (совершенно официально) в руки бухгалтерские ведомости начисления зарплаты пилота: интересно, что от суммы в 5000 евро, например, и от суммы в 1, 500 евро, итог был один… Как же так может быть? С 5000 тысяч, после «снятия» налогов… должна быть иная сумма к выплате, чем с 1, 5 тысяч…. Думаете, этот вопрос не был задан руководству латвийской авиакомпании? Был! Ответа не было!

Так почему же вас, дорогие пассажиры, удивляет такое отношение? Если со своими сотрудниками руководство так поступает, то с вами, простите, сам Бог велел, как говориться…

Что делать в подобной ситуации, которая произошла?

Рассмотрим конкретно ситуацию: в airBaltic на рейс нужно регистрироваться за 36 часов… Это услуга платная: если не заплатишь 9, 99 евро за МЕСТО в самолете, то система с официального сайта данной авиакомпании, увы, дальше «не пропустит» вас. А это значит, что МЕСТО «под номером» уже забронировано!

Тогда, почему людей «раскидывали» по свободным местам, когда у них были конкретные места?

Из неофициальных источников Балтийское бюро «АН» узнало, что авиакомпания продала билеты эконом-класса, как бизнес. Видимо, «подвернулись» те, кому нужен был бизнес-класс. Повторяю, мнение неофициального источника, а только личное мнение.

Что касается двухлетнего ребенка, который вынужден был сидеть один! Форменное нарушение правил любой авиакомпании! Ребенок должен находиться в самолете только с родителями или в сопровождении «лица»! Речь идет о ребенке, которому два года! Если ребенку, например, 10 лет, то он может лететь один, но его службы сопровождают к самолету, «передают» в руке стюардессе, а по прилету встречают и «передают» родственникам.

В каких случаях командир может решать вопросы с пассажирами?

Когда бортпроводники не могут решить вопросы с пассажирами. Разумеется, без крика, скандала. Полицию вызывает только командир в том случае, когда пассажир не выполняет законные требования или агрессия пассажира может причинить вред, например, здоровью, другого пассажира, или сотрудникам данного рейса, или причинить ущерб самому самолету.

Эти правила мне рассказал европейский эксперт в области безопасности полетов.

Что делать этим пассажирам, которые претерпели несправедливые унижения?

Жаловаться! Нет, конечно, не в airBaltic. Вы ничего от этой компании не получите позитивного в данном случае и при огромных финансовых потерях авиакомпании. Следует написать письмо-жалобу в международную организацию IATA, требованиям которой подчиняется и латвийская национальная компания. Желательно, чтобы было коллективное письмо-жалоба или несколько от пострадавших пассажиров. Если есть видео – прекрасно! Билеты, посадочные талоны и т.д. – непременно приложить.

Сразу хочу сказать, что дело не будет быстрым (сама проходила), но огласки латвийская авиакомпания опасается. Есть хорошие перспективы «научить вежливости» сотрудников данной авиакомпании.

И потом, все же зависит от руководителя любой организации… Поясню, если руководитель болеет душой за дело, если он спокоен, умен, профессионален, то и сотрудники будут в этом стиле работать. Что хотеть от руководителя г-на Гаусса, который «развалил» несколько других авиакомпаний, прежде чем «воссел» в кресло латвийской национальной компании (эта информация из открытых источников).

А я вот думаю, почему, когда на посту министра сообщения профессионал, то он, простите, «не засиживается» долго? Я, позвольте, выскажу свое мнение: изучая руководителей-министров я пришла к выводу, что самым «доступным» для пилотов, понимающим и профессиональным был г-н Анрийс Матисс. Он делал справно свое дело и уж подобного беспредела при нем не было. А чем был плох экс-руководитель г-н Бертольт Флик? По мнению многих пилотов, с которыми я разговаривала, этот руководитель был человечен, развивал авиакомпанию….

Что мы видим сейчас?

Знаете, я приведу цитату Генриха Восьмого… Да, того из Тюдоров…

«Как простой люд может спорить? Он столь безумен, что может заявлять о знании Закона, в то время, когда он невежественный. Он должен просто исполнять свой долг».

Я понимаю так: долг каждого латвийца содержать убыточно-прачечное предприятие airBaltic! На усладу акционерам компании! И молчать!

Как долго пассажиры этой авиакомпании и простые латвийцы готовы терпеть, молчать, унижаться?

Кстати, а где же инвесторы, о которых уже много лет говорит г-н Гаусс?

«Тут, видимо, не баня! Нема ни голых, ни дурных»… Это Давид Гоцман из «Ликвидации» говорил, но как современно!

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