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Устроившему стрельбу в Пермском госуниверситете ампутировали левую ногу

, 19:18 Источник: Известия

Устроившему стрельбу в Пермском госуниверситете ампутировали левую ногу
машина скорой помощи, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник сообщили, что устроившему стрельбу в Пермском государственном университете 18-летнему студенту Тимуру Б. ампутировали левую ногу. Его подстрелил при задержании полицейский.

Состояние Бекмансурова оценивается как тяжелое. Отмечается, что ампутировать ногу до колена пришлось из-за образовавшихся тромбов.

По данным Телеграм-канала Shot, мужчина не приходил в сознание. Инфорацию подтвердил источник в медицинских кругах. По его словам, Бекмансуров продолжает находиться на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что 20 сентября подозреваемый в вооружённом нападении на университет Тимур Б. открыл стрельбу по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. В результате происшествия 6 человек погибли, еще 24 пострадали. За содеянное студенту грозит пожизненный срок.

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