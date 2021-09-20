Пострадавший при атаке в Перми рассказал, что нападавший стрелял, не пытаясь прицеливаться

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20 сентября 2021, 21:24 Источник: РИА "Новости"

стрельба в Перми, vk.com/vikiperm

Студент первого курса Пермского государственного национального исследовательского университета, пострадавший при стрельбе, заявил, что злоумышленник ничего не говорил – "просто шел и стрелял".

По словам студента, они с другом услышали стрельбу, когда прошли за проходную. Ребята увидели нападавшего и побежали обратно к зданию факультета. Молодой человек прижался к забору и понял, что злоумышленник увидел его. Учащийся пригнулся, услышал выстрел и понял, что пуля попала ему в палец на левой ноге.

По словам пострадавшего, предполагаемый преступник шел и стрелял из дробовика. "Он был во всем черном, на груди патронташ. Ничего не говорил", – сообщил юноша журналистам. Он также заметил, что атаковавший не пытался прицеливаться – большинство пуль летели мимо, хотя по территории кампуса бежала толпа людей.

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