Пострадавший при атаке в Перми рассказал, что нападавший стрелял, не пытаясь прицеливаться

Студент первого курса Пермского государственного национального исследовательского университета, пострадавший при стрельбе, заявил, что злоумышленник ничего не говорил – "просто шел и стрелял".
По словам студента, они с другом услышали стрельбу, когда прошли за проходную. Ребята увидели нападавшего и побежали обратно к зданию факультета. Молодой человек прижался к забору и понял, что злоумышленник увидел его. Учащийся пригнулся, услышал выстрел и понял, что пуля попала ему в палец на левой ноге.
По словам пострадавшего, предполагаемый преступник шел и стрелял из дробовика. "Он был во всем черном, на груди патронташ. Ничего не говорил", – сообщил юноша журналистам. Он также заметил, что атаковавший не пытался прицеливаться – большинство пуль летели мимо, хотя по территории кампуса бежала толпа людей.
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