Отец устроившего стрельбу в пермском вузе юноши заявил, что его сын интересовался только компьютером
20 сентября 2021, 20:41
Отец студента, который ранее был задержан за стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, заявил в понедельник, что его сын увлекался исключительно компьютером.
Родственник предполагаемого злоумышленника подчеркнул, что пребывает в состоянии шока и не может прийти в себя. В беседе с RT отец молодого человека сообщил, что сначала о случившемся ему рассказала его мать, а затем он связался с бывшей супругой, которая тоже шокирована и не может "ничего нормально сказать".
Папа стрелявшего признался, что его сын увлечен исключительно компьютером. Юноша заявлял, что не хочет гулять, поскольку ему интересно только сидеть за монитором.
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