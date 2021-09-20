Семьи погибших при стрельбе в Перми дополнительно получат по миллиону рублей от вуза

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20 сентября 2021, 19:48 Источник: Telegram

рубли, Natalya Loginova/Russian Look

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что семьи погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете дополнительно получат по 1 миллиону рублей от вуза.

Валерий Фальков уточнил, что пострадавшим в результате происшествия будет дополнительно выделено по 500 тысяч рублей. Ранее сегодня глава Минобрнауки посетил Пермскую краевую клиническую больницу, куда ранее доставили людей, получивших ранения в результате стрельбы.

Сегодня днем в пресс-службе администрации губернатора региона заявили, что власти Пермского края направят семьям погибших по 1 миллиону рублей, а пострадавшим – по 500 тысяч рублей.

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