Семьи погибших в результате стрельбы в пермском университете получат по миллиону рублей

Днем в понедельник, 20 сентября, стало известно, что семьи погибших в результате стрельбы в университете в Перми получат по одному миллиону рублей. Соответствующую информацию предоставили местные власти.
Отмечается, что люди, получившие ранения, получат по 500 тысяч рублей, а травмированным гражданам будет направлено по 100 тысяч рублей.
Ранее сегодня стало известно, что смолет МЧС России с медицинскими модулями к настоящему моменту вылетел в Пермь за пострадавшими в результате стрельбы в университете.
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