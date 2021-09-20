Семьи погибших в результате стрельбы в пермском университете получат по миллиону рублей

Аргументы Недели → Происшествия 13+

20 сентября 2021, 15:25 Источник: РИА "Новости"

рубли, pixabay.com

Днем в понедельник, 20 сентября, стало известно, что семьи погибших в результате стрельбы в университете в Перми получат по одному миллиону рублей. Соответствующую информацию предоставили местные власти.

Отмечается, что люди, получившие ранения, получат по 500 тысяч рублей, а травмированным гражданам будет направлено по 100 тысяч рублей.

Ранее сегодня стало известно, что смолет МЧС России с медицинскими модулями к настоящему моменту вылетел в Пермь за пострадавшими в результате стрельбы в университете.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости