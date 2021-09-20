Самолет МЧС вылетел из Москвы в Пермь за пострадавшими при стрельбе в университете

Самолет МЧС России с медицинскими модулями к настоящему моменту вылетел в Пермь за пострадавшими в результате стрельбы в университете. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в ведомстве.
Уточняется, что из Москвы в Пермь вылетел самолет Ил-76, кроме того в город направился вертолет Ми-8 МЧС России. Летательные аппараты доставят в город медицинских работников и необходимое медицинское оборудование, а также эвакуюируют пострадавших.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что подозреваемый в стрельбе в Пермском государственном университете находится в больнице. Он получил ранение при задержании.
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