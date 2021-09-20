Представитель СК РФ Петренко сообщила, что устроивший стрельбу в пермском вузе находится в больнице

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что подозреваемый в стрельбе в Пермском государственном университете Тимур Б. находится в больнице. Нападавший получил ранение при задержании.
«При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение… Известно, что ружье он приобрел в мае текущего года»,- уточнила она.
Петренко добавила, что следствием собираются характеризующие материалы о подозреваемом.
По данным СК РФ, Тимур Б. открыл стрельбу по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. В результате происшествия 8 человек погибли. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Проводится проверка, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.
На месте работают следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России для оказания практической помощи в расследовании.
Ранее в СМИ появились кадры с камер видеонаблюдения в Пермском государственном университете, на которых запечатлен момент ликвидации Тимура Б.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости