Представитель СК РФ Петренко сообщила, что устроивший стрельбу в пермском вузе находится в больнице

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20 сентября 2021, 13:22 Источник: пресс-служба СК РФ

Фото с места происшествия, vk.com/vikiperm/globallookpress.com

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что подозреваемый в стрельбе в Пермском государственном университете Тимур Б. находится в больнице. Нападавший получил ранение при задержании.

«При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение… Известно, что ружье он приобрел в мае текущего года»,- уточнила она.

Петренко добавила, что следствием собираются характеризующие материалы о подозреваемом.

По данным СК РФ, Тимур Б. открыл стрельбу по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. В результате происшествия 8 человек погибли. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Проводится проверка, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.

На месте работают следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России для оказания практической помощи в расследовании.

Ранее в СМИ появились кадры с камер видеонаблюдения в Пермском государственном университете, на которых запечатлен момент ликвидации Тимура Б.

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