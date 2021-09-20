Момент ликвидации стрелка в Пермском госуниверситете попал на видео

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20 сентября 2021, 12:55

Фото с места происшествия, vk.com/vikiperm/globallookpress.com

В распоряжении СМИ появились кадры с камер видеонаблюдения в Пермском государственном университете, на которых запечатлен момент ликвидации подозреваемого в вооружённом нападении Тимура Бекмансурова.

На ролике, опубликованном в Телеграм-канале «Life-shot», видно, как стрелок падает в одном из коридоров пермского университета без сознания. К нему подбегает сотрудник правоохранительных органов и проверяет его состояние. Позже мужчине оказали первую медицинскую помощь.

В источнике говорится, что Тимур Б. жив, сейчас находится в больнице.

Информацию о ликвидации нападавшего подтвердили в пресс-службе университета. В СК РФ сообщили о ранении.

Также в Телеграм-канале появились кадры, как Бекмансуров 27 августа покупает патроны в оружейном магазине, он взял 105 штук. Отмечается, что это четвертая покупка молодого человека в этом месте.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в вооруженном нападении на пермский университет Тимура Б. ранили при задержании.

Перед нападением студент опубликовал заявление, в котором рассказал о своих планах. Он пояснил, что случившееся не является терактом, и он это планировал с 10 класса.

В результате происшествия восемь человек погибли, шесть пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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