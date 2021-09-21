Мать пермского стрелка о жизни сына: Тимур был коммуникабельным мальчиком, но не любил людей

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21 сентября 2021, 15:54 Источник: Телеграм-канал Shot

Фото с места происшествия, vk.com/vikiperm/globallookpress.com

Наталья, мать подозреваемого в вооружённом нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) Тимура Бекмансурова, рассказала, что её сын был коммуникабельным ребенком, всегда увлекался оружием и сам поступил на юридический факультет.

«Он спокойный, заботливый, очень любит животных, особенно кошек. Я считаю, что у меня был идеальный ребёнок, он во всём мне помогал, я уверена, что он никогда не пил спиртного и не курил. Никаких отклонений в психическом состоянии, агрессии с его стороны никогда не было. Насколько я знаю, он много читал информации на военную тему, в частности про Сирию, где раньше в командировке находился его отец», - поделилась женщина.

Она добавила, что ее сын увлекался оружием и историей, часто играл в компьютерные игры, в том числе в «стрелялки». По словам Натальи, сын говорил ей, что хочет приобрести ружье после 18 лет, но она была категорически против. На эту тему ребенок часто общался с отцом. Бекмансурова развелась с ним в 2009 году. Тимур учился в ПГНИУ по специальности «судебная экспертиза».

«У сына была мечта стать военным или работать в полиции, но по состоянию здоровья он бы туда не прошел, поэтому решил стать поближе к этим профессиям, поступив учиться по вышеуказанной специальности», - добавила собеседница.

Женщина назвала Тимура Б. коммуникабельным, но домашним ребёнком. Она призналась, что ее сын не любил людей, и знакомился только с «определённой категорией лиц». Кроме того, у него была девушка - одноклассница, они расстались по неизвестной причине весной 2021 года.

Наталья отметила, что у мальчика не было спецодежды, только каска времен ВОВ, которую он покрасил в черный цвет. Утром 20 сентября, когда произошло нападение на вуз, женщина ушла на работу. Тимур остался дома. С его слов, ему нужно было на учёбу к 10 утра.

«Ничего необычного в поведении сына я не заметила. Днём я увидела информацию в "Инстаграме" о стрельбе в университете и написала сыну, всё ли у него нормально. Он мне не ответил. Потом я увидела, что стрельбу устроил мой сын. Я была в шоке от увиденного, побежала к месту учёбы сына и сообщила сотрудникам полиции, что я мама Тимура Бекмансурова. Позднее от сотрудников правоохранительных органов я узнала, что мой сын ранен и находится в больнице», - уточнила она.

При этом женищна уверена, что Тимур удал страницу во "Вконтакте" около двух месяцев назад. В соцсети было найдено заявление, в котором нападавший признатся в содеяном.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в вооружённом нападении на университет Тимур Б. открыл стрельбу по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. В результате происшествия 8 человек погибли, еще 28 пострадали. Ему грозит пожизненный срок.

В Московском аэропорту Внуково днем во вторник приземлился медицинский самолет Ил-76, на борту которого находятся семеро раненных в результате стрельбы.

В СМИ опубликованы кадры с камер видеонаблюдения в Пермском государственном университете, на которых запечатлен момент ликвидации Тимура Б.

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