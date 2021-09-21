В Москве приземлился самолет МЧС с пострадавшими при стрельбе в Перми
21 сентября 2021, 12:47
В Московском аэропорту Внуково днем во вторник, 21 сентября, приземлился медицинский самолет Ил-76, на борту которого находятся семеро раненных в результате стрельбы в пермском университете.
Сотрудники МЧС России подтвердили в рамках беседы с журналистами, что спецборт Ил-76 с людьми, получившими ранения в результате атаки на учебное заведения в Перми, приземлился в Москве. Ранее сообщалось, что пациентов в полете сопровождали медики.
Сегодня в пресс-службе Пермского университета утром сообщили, что профессор Олег Сыромятников продолжил вести лекцию во время стрельбы, чтобы избежать паники среди студентов.
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