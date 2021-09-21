В пермском вузе объяснили, что профессор читал лекцию во время стрельбы, чтобы избежать паники среди студентов

В пресс-службе Пермского университета утром во вторник, 21 сентября, рассказали представителям СМИ, по какой причине профессор Олег Сыромятников продолжил вчера вести лекцию во время стрельбы.
В вузе отметили, что продолжение лекции являлось важным, поскольку необходимо было продолжить какое-то рутинное действие, чтобы ребята и педагоги не подверглись панике во время стрельбы. Подчеркивается, что в стрессовом состоянии находились не только студенты, но и преподаватели.
Уточняется, что профессор Сыромятников запер аудиторию изнутри и лишь после этого продолжил лекцию.
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