В пермском вузе объяснили, что профессор читал лекцию во время стрельбы, чтобы избежать паники среди студентов

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21 сентября 2021, 11:11 Источник: РБК

студенты, pixabay.com

В пресс-службе Пермского университета утром во вторник, 21 сентября, рассказали представителям СМИ, по какой причине профессор Олег Сыромятников продолжил вчера вести лекцию во время стрельбы.

В вузе отметили, что продолжение лекции являлось важным, поскольку необходимо было продолжить какое-то рутинное действие, чтобы ребята и педагоги не подверглись панике во время стрельбы. Подчеркивается, что в стрессовом состоянии находились не только студенты, но и преподаватели.

Уточняется, что профессор Сыромятников запер аудиторию изнутри и лишь после этого продолжил лекцию.

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