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В Москву из Перми вылетел борт МЧС с пострадавшими при стрельбе в университете

, 10:41 Источник: РИА "Новости"

В Москву из Перми вылетел борт МЧС с пострадавшими при стрельбе в университете
скорая помощь, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Самолет МЧС России с пострадавшими в результате стрельбы в Пермском университете вылетел в Москву. Согласно последним данным, в общей сложности на лечение в столицу перевозят семь пациентов.

К самолету утром во вторник, 21 сентября, прибыли семь машин скорой помощи, после чего пострадавших погрузили на борт воздушного судна. В полете пациентов будут сопровождать медики.

Напомним, в минувший понедельник, 20 сентября, глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что из двадцати госпитализированных после стрельбы в университете Перми состояние девятерых оценивается как тяжелое.

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