Устроившему стрельбу в пермском университете проведут психолого-психиатрическую экспертизу

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21 сентября 2021, 10:15 Источник: ТАСС

подозреваемый в стрельбе в Перми, instagram.com/bekmansurovt

Студенту, который в минувший понедельник открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

В медицинских службах сообщили, что экспертиза будет проведена для определения психического состояния юноши, выяснения, был ли он вменяем на момент совершения преступления, а также, отвечал ли за свои действия.

В настоящий момент 18-летний Тимур Бекмансуров остается в больнице. При задержании молодой человек получил ранение. Его состояние оценивается медиками как тяжелое.

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