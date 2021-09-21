Глава Минобрнауки Фальков заявил, что большинство пострадавших при стрельбе в Перми идут на поправку

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21 сентября 2021, 09:46 Источник: РИА "Новости"

капельница, pixabay.com

Глава Минобрнауки Валерий Фальков навестил в больнице пострадавших в результате стрельбы в Пермском госуниверситете. По словам руководителя ведомства, большинство из них сейчас идут на поправку.

Валерий Фальков в рамках встречи с ректорами краевых вузов отметил, что помощь получившим ранения и травмы, оказывается коллегами из Министерства здравоохранения.

Глава Минобрнауки также подчеркнул, что поступает большое количество соболезнований в связи с трагедией в Пермском университете от различных учебных заведений. Отмечается, что многие вузы намерены почтить память погибших.

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