Глава Минобрнауки Фальков заявил, что большинство пострадавших при стрельбе в Перми идут на поправку

Глава Минобрнауки Валерий Фальков навестил в больнице пострадавших в результате стрельбы в Пермском госуниверситете. По словам руководителя ведомства, большинство из них сейчас идут на поправку.
Валерий Фальков в рамках встречи с ректорами краевых вузов отметил, что помощь получившим ранения и травмы, оказывается коллегами из Министерства здравоохранения.
Глава Минобрнауки также подчеркнул, что поступает большое количество соболезнований в связи с трагедией в Пермском университете от различных учебных заведений. Отмечается, что многие вузы намерены почтить память погибших.
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