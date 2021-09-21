Семерых пострадавших при стрельбе в Перми во вторник транспортируют в Москву

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков утром во вторник, 21 сентября, сообщил, что семерых пострадавших в результате стрельбы в пермском университете, которая произошла накануне, транспортируют в Москву.
Валерий Фальков отметил, что сегодня семеро пострадавших ребят будут транспортированы в столицу России для оказания медпомощи. Подчеркивается, что есть все необходимое для того, чтобы перелет прошел нормально. Министр рассчитывает на то, что в скором времени все пациенты вернутся домой.
Накануне отец стрелявшего сообщил журналистам, что его сын интересовался исключительно компьютером и никогда не ходил гулять.
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