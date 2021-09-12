«Возблагодарим Бога, даровавшего всему миру Владимира Спивакова для красоты и гармонии», – Игумения Феодосия

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12 сентября 2021, 13:58 Марьяна Полянская

Фото предоставлено Благотворительным фондом Православного Свято-Георгиевского Катерлезского женского монастыря

С днём рождения Народного артиста СССР, обладателя звания «Артист мира ЮНЕСКО», полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Владимира Спивакова поздравляет Игумения Феодосия, возглавляющая восстановление в Крыму Православного Свято-Георгиевского Катерлезского женского монастыря. В начале марта «Аргументы недели» рассказывали о благотворительном концерте «Человек, возлюби мир! Час Баха», который транслировался онлайн из Нового зала Московского международного Дома музыки.

«Наша святая обитель от сердца, исполненного любовью, поздравляет Вас, Владимир Теодорович, с Днем рождения!

Хочется возблагодарить Бога, даровавшего, как некое сокровище, Вас всему миру.

Ведь тот талант, который Господь вручил, Вы умножили и преумножили.

И каждый человек, соприкасаясь с творимым Вами искусством - становится более духовным, более чистым и светлым. Ваша музыка - возвращает нас к Творцу.

Молимся, да укрепит Десница Божия все Ваши труды и начинания, в этом великом Божественном деле для красоты и гармонии всей земли!

Низкий Вам поклон от смиренной Катерлезской обители!

Настоятельница Свято-Георгиевского Катерлезского женского монастыря Игумения Феодосия с сёстрами».

К поздравлениям В.Т. Спивакову присоединяются сотрудники Благотворительного фонда монастыря во главе с Валентином Негрецкуловым и заслуженный архитектор России, член Академии архитектурного наследия Андрей Анисимов – автор проекта воссоздания и развития храма и монастыря в селе Войково на Керченском полуострове.

7 марта 2021 года в ММДМ состоялся благотворительный концерт «Человек, возлюби мир! Час Баха» в поддержку строительства Православного Свято-Георгиевского Катерлезского женского монастыря Феодосийской епархии.

Солистка театра «Новая Опера» Анастасия Белукова (сопрано), Зоя Аболиц (клавесин) и солисты Национального филармонического оркестра России Тимур Пирвердиев (скрипка) и Петр Гладыш (виолончель) под руководством уникальной скрипки работы Антонио Страдивари в руках Маэстро Спивакова вдохновенно исполнили речитативы и арии из кантат великого Иоганна Себастьяна Баха, послужившие источником вдохновения для композиторов следующих эпох. «Это очень трудная программа, – отметил В. Спиваков. – Здесь все настолько кристально чиcто: от самой композиции до чувства, которое в этом заложено». По его словам, «Бах писал каждый день и вообще считал, что музыку ему диктует Господь, а не он сам пишет. В течение моей жизни мне представляется, что практически каждое произведение Баха - это в каком-то смысле молитва», – подчеркнул выдающийся скрипач современности.

«Иосиф Бродский замечательно сказал, что не в том суть жизни, что в ней есть, но в вере в то, что в ней должно быть. Я выбрал этот храм, потому что много времени тому назад я узнал, что он разрушен, что люди хотят, чтобы он был восстановлен – передают по 50, по 100, по 200 рублей на его возрождение. Я все ждал момента, когда мы сможем подготовить такую программу и сыграть, для того чтобы внести свою посильную помощь в восстановление храма. Я считаю, что это очень важно», – рассказывал Владимир Спиваков, пожертвовавший на его восстановление 750 тысяч рублей.



Ранее на страницах «Аргументов недели» именинника поздравил Советник президента РФ, генеральный директор государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», заслуженный работник культуры Владимир Толстой.

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