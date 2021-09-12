«Щедро дарить людям свой талант и свое внимание для Маэстро Спивакова естественно, как дышать», – Владимир Толстой

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12 сентября 2021, 11:29 Марьяна Полянская

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня исполняется 77 лет Владимиру Теодоровичу Спивакову – дирижеру и скрипачу, Артисту мира ЮНЕСКО и народному артисту СССР, художественному руководителю Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», президенту Московского международного Дома музыки и международного благотворительного фонда, лауреату Государственной премии России «за выдающиеся заслуги в области гуманитарной деятельности» и премии «Камертон». На страницах «Аргументов недели» именинника поздравляет Советник президента РФ, генеральный директор государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», заслуженный работник культуры Владимир Толстой.



«Дорогой Владимир Теодорович!

Счастлив возможности поздравить Вас с днём рождения. Вы знаете о моем особом к Вам отношении. Вы для меня, да и для всех, кто Вас знает, человек редкий не только сегодня, но во все времена. Вы – олицетворение благородства, чести и доблести. Для Вас щедро дарить свой талант, свою доброту, свое внимание и уважение к людям также естественно, как дышать.

Я всегда с глубочайшим уважением и с огромным теплом слежу за Вашим творчеством, за вашим отношением к ученикам, ко всем людям. И радуюсь нашим нечастым, но всегда таким драгоценным встречам.

Будьте здоровы, благополучны, счастливы. И одаривайте всех нас и своим блестящим, виртуозным мастерством, и своей удивительной, красивой душой. Я Вас очень люблю, еще раз поздравляю Вас и желаю всего-всего самого доброго. Ваш Владимир Толстой».



Редакция ИД «Аргументы недели» присоединяется к трогательным поздравлениям и теплым пожеланиям.

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