Маэстро Спиваков посвятит «Час Баха» Человек и Мир – прямой эфир

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7 марта 2021, 18:03 Источник: ММДМФ

Источник: сайт ММДМФ

Сегодня вечером Московский международный Дом музыки на своем официальном канале в YouTube будет вести онлайн-трансляцию уникального концерта «Человек, возлюби мир!». Это редчайшая возможность услышать игру маэстро Владимира Спивакова на уникальном инструменте работы Антонио Страдивари в камерном формате, отмечает пресс-служба ММДМ. В программу благотворительного концерта, который пройдет в Новом зале Дома музыки, вошли выдающиеся сочинения И. С. Баха.

«Час Баха» с Владимиром Спиваковым – проект, неизменно вызывающий ажиотаж у меломанов всего мира, напоминает пресс-служба Московского международного дома музыки. Прежде всего, потому что он дарит редкую для слушателей возможность услышать маэстро со скрипкой в камерном репертуаре. В этот вечер в руках Владимира Спивакова запоет уникальный инструмент работы Антонио Страдивари – скрипка, которую предоставили ему в пожизненное пользование меценаты, поклонники его таланта.

В концерте вместе с артистом мира ЮНЕСКО Владимиром Спиваковым примут участие известные российские музыканты, его частые соратники по сцене – солистка театра «Новая опера» Анастасия Белукова (сопрано), Зоя Аболиц (клавесин) и солисты Национального филармонического оркестра России Тимур Пирвердиев (скрипка) и Петр Гладыш (виолончель). Последнее исполнение «Часа Баха» в таком составе с большим успехом состоялось несколько лет назад в зале Берлинской филармонии. При неизменном аншлаге этот проект традиционно проходит и на всех других концертных площадках мира.

По словам Владимира Спивакова, «музыка Баха в наше время – наверное, лучший источник духовных сил». Маэстро предлагает слушателям особый взгляд на музыку гениального композитора барокко: это не Бах монументальных «Страстей» или Высокой мессы, не Бах, поражающий интеллектуальной мощью своих контрапунктических построений или размахом органных фантазий. Программа «Человек, возлюби мир!» дает возможность ощутить в творениях великого немца трогательное смирение, возвышенное и чистое религиозное чувство, радость земного бытия и мудрость в приятии смерти.

Начало трансляции 7 марта в 19:00. Концерт проводится в поддержку строительства Православного Свято-Георгиевского Катерлезского женского монастыря Феодосийской епархии.

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