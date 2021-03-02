Маэстро Спиваков поддержит восстановление женского монастыря в Крыму благотворительным концертом «Час Баха»

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2 марта 2021, 22:58 Источник: ТАСС

Фото: twitter.com

Артист мира ЮНЕСКО, президент Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков исполнит в Москве кантаты Иоганна Себастьяна Баха на благотворительном концерте в поддержку строительства Православного Свято-Георгиевского Катерлезского женского монастыря Феодосийской епархии. «Бах писал каждый день и вообще считал, что музыку ему диктует господь, а не он сам пишет. В течение моей жизни мне представляется, что практически каждое произведение Баха - это в каком-то смысле молитва», - отметил В. Спиваков.

Народный артист СССР В.Спиваков будет играть на скрипке работы Антонио Страдивари. Вместе с ним на сцену выйдут солистка театра "Новая опера", сопрано Анастасия Белукова, Зоя Аболиц (клавесин) и солисты Национального филармонического оркестра России - скрипач Тимур Пирвердиев и виолончелист Петр Гладыш. В таком составе исполнителей программа «Час Баха», состоящая из духовных кантат немецкого композитора, уже не раз с большим успехом звучала в разных странах.

«Я знаю, что люди по 100, 200 рублей дают на строительство этого храма, и давно думал о том, чтобы сделать такой концерт», - рассказал Спиваков ТАСС. - «Мы проведем его 7 марта в Новом зале Дома музыки, подаренном год назад москвичам мэром столицы Сергеем Семеновичем Собяниным».

Камерный вечер пройдет при небольшом количестве публики, однако для широкой аудитории будет доступна прямая трансляция на Youtube-канале Московского международного Дома музыки.

Свято-Георгиевский Катерлезский женский монастырь был основан на горе Катерлез на Крымском полуострове на месте явления в конце XVIII века Святого Великомученика Георгия Победоносца. В 1921 году монастырь был ликвидирован, к 1928 году - полностью разрушен. Сохранился лишь фрагмент чудотворного камня явления Георгия Победоносца, напоминается в сообщении агентства. Сегодня продолжается восстановление монастыря благодаря усилиям настоятельницы игумении Феодосии (Михайленко).