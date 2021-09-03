Президент Эстонии Алар Карис назвал нереалистичным план перехода русских школ на эстонский язык
3 сентября 2021, 20:15Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН
Новый президент Эстонии Алар Карис назвал нереалистичным план перехода русских школ на эстонский язык обучения.
«Я не верю в то, что в русскоязычном классе с русскоязычной же учительницей с завтрашнего, образно говоря, дня все стало бы преподаваться на эстонском. Это невозможно. Я пока не знаю «хорошего решения» данной проблемы», - заявил г-н Карис.
Что недавно в Латвии заявила министр образования г-жа Муйжниеце по поводу обучения на русском языке?
«Ни при каких условиях не откажусь от перехода всех школ на латышский!»
Комментарии латвийского публициста Аллы Березовской: «За что вы так не любите наших детей? Мы платим такие же налоги, как и титульные граждане! И у нас должны быть такие же права!»
Увы… Страны Прибалтики – Латвия, Литва, Эстония… Сравнивайте, господа…
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