Новый президент Эстонии Алар Карис: «Я учился на русском языке»

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1 сентября 2021, 20:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

В Эстонии прошли выборы президента. Им стал Алар Карис: за него проголосовало 72 депутата из 80. Новый президент страны вступит в должность 11 октября.

Одним из вопросов прибалтийских СМИ новому президенту Эстонии был о русском языке.

«Я обещаю, что наступит время, когда я буду общаться с русскоговорящей общиной на русском языке. Поскольку я долгое время находился вне русскоговорящей среды, то мне надо попрактиковаться в этом языке. Я действительно считаю, что для того, чтобы говорить и давать интервью на русском нужно немного усилий, немного побыть в соответствующем окружении. Я учился на русском, и даже свою научную работу написал на русском»,- ответил президент Эстонии.

До того, как стать главой государства, г-н Карис возглавлял Госконтроль Эстонии, а затем работал директором эстонского национального музея.

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