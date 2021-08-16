Заветы Шойгу и битва с соседом за Терешкову. Резонансные новости недели

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16 августа 2021, 11:41 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Кругом враги



После своего заявления о переносе столицы России в Сибирь министр обороны РФ Сергей Шойгу отметился еще целым рядом интересных высказываний. Так, в частности речь пошла о незыблемости национальных символов, к которым уроженец Тувы отнес образ легендарной Валентины Терешковой.



«У каждой страны должны быть свои символы… У нас это Гагарин и Терешкова, Шаляпин и Рождественский, и Вознесенский…», - отметил Шойгу, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов».



Обращаясь с наставлениями к молодым россиянам, министр обороны РФ попросил их проявить бдительность и обратить внимание на то, что, оказывается, враги нашей страны окопались не только за пределами России, но и могут находиться с нами в непосредственной близости – в соседней квартире. По его утверждению, даже наши соседи способны нанести урон национальным святыням.



«Но вы все видите, что их постепенно пытаются вымыть… Там уже начали — и последний год, по-моему, и Терешкова не та, и Гагарин плох, и много чего. Мы не должны позволять делать это… Будь то сосед по лестничной площадке или какая-нибудь вражина из-за рубежа», - сообщил Сергей Шойгу.



Не удается припомнить, кто и когда имел что-то против Юрия Гагарина, но в случае с Валентиной Терешковой грешок действительно был, причем сразу у многих россиян. Тут Сергей Кужугетович совершенно прав. Каким именно легальным образом Шойгу предлагает бороться с проявлением национального беспамятства внутри многоквартирных домов, СМИ не сообщали.





Россияне разводятся из-за нищеты



Согласно опубликованным на прошлой неделе данным исследования ВЦИОМ, каждая третья семья (33%) в России распадается по причине бедности. Среди других поводов для развода значатся - взаимное непонимание - 15%, измены - 14%, бытовые проблемы - 10%, несовместимость характеров и пьянство - по 8%.



Эксперты отмечают, что причинами расторжения браков в 33% случаев становятся низкие доходы, отсутствие собственного жилья, неоплаченные кредиты и многие другие обстоятельства. Сообщается, что в России за пять месяцев 2021 года было заключено 267 тысяч браков, при этом разводов зафиксировано – 252 тысячи.



В нашей стране все больше детей остается в неполных семьях. Тем временем детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что полноценной семьи не хватает… медведю, изображенному на логотипе «Единой России». Напомним, что она является одним из лидеров федерального списка правящей партии в преддверии выборов в Госдуму.



«Я смотрю на логотип «Единой России», мне кажется, что медведю одиноко — семьи не хватает. Мама, дети, медвежата — как-то это должно быть визуализировано. Медведь, мне кажется, одинок», - отметила Анна Кузнецова.



Видимо, для Уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка это является сейчас самой важной проблемой, ведь выборы в Госдуму состоятся уже в сентябре.





В России во время летних каникул детям приходится «отдыхать» в больницах



На прошедшей неделе стало известно сразу о двух случаях массового отравления детей. В одном из центров загородного отдыха Волгодонска отравился едой 31 ребенок. Соответствующие симптомы возникли у детей в возрасте от 10 до 14 лет.



После отравления в поезде, следовавшем из Мурманска в Адлер, в больницах оказался 91 ребенок. Дети направлялись на отдых в оздоровительный лагерь в Туапсе.



Сообщалось, что в обоих случаях причиной отравления стало заражение норовирусом второго типа.





Соловьев и Венедиктов померились рейтингами и высказали все, что друг о друге думают



Во время спора Владимира Соловьева и Алексея Венедиктова на тему рейтингов радиостанций «Вести-ФМ» и «Эхо Москвы» известные журналисты блеснули уровнем профессионального этикета. Венедиктов заявил, что «Эхо» занимает лидирующее место в списке разговорных радиостанций. Это утверждение вызвало крайнее возмущение со стороны Владимира Соловьева, и спор перерос в словесную перепалку.



Венедиктов назвал Соловьева «мерзкой карлицей» и добавил:



«Толстенький маленький кукусик обижен, плюется».



Соловьев, в свою очередь, вспомнил об отношениях Венедиктова с бывшим российским медиамагнатом Владимиром Гусинским:



«Смешно, когда эта дешёвая содержанка Гусинского открывает рот и начинает квакать».



О повышении или падении рейтингов упомянутых радиостанций после взаимных оскорблений журналистов пока ничего неизвестно.





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