Омбудсмен Кузнецова: медведю на логотипе партии «Единая Россия» одиноко, ему не хватает семьи

Аргументы Недели → Политика 13+

10 августа 2021, 08:41

Фото: globallookpress

Партии "Единая Россия" давно нужен ребрендинг, считают политологи - новые лица, новые идеи и инициативы. С одной из них выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка. Она решила, что надо поменять логотип потому что большому медведю очень одиноко и ему надо добавить медвежат.

«Я смотрю на логотип „Единой России“, мне кажется, что медведю одиноко — семьи не хватает. Мама, дети, медвежата — как-то это должно быть визуализировано. Медведь, мне кажется, одинок»,- сообщила Анна Кузнецова на площадке штаба общественной поддержки партии.

Но комментаторы в сети не особо вдохновились идеей омбудсмена. Суть их высказываний сводится к одному - проблем в стране так много, что смена логотипа партии вряд ли их решит.

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