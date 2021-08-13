В России каждый третий брак распадается по причине бедности

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13 августа 2021, 13:37 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

В России за пять месяцев 2021 года заключено 267 тысяч браков, при этом разводов зафиксировано – 252 тысячи. Согласно опросам, одной из основных причин расторжения брака является бедность: каждая третья семья в России распадается из-за нехватки средств к существованию.



По итогам последнего исследования ВЦИОМ, бедность в качестве повода для развода назвали 33% респондентов, взаимное непонимание - 15%, неверность одного из партнеров - 14%, бытовые проблемы - 10%, несовместимость характеров и пьянство - по 8%. Таким образом, финансовая несостоятельность стала причиной развода каждой третьей распавшейся семьи, а ведь еще в 2013 году этот фактор в качестве основного повода для расторжения брака называл лишь каждый пятый.



«Зачастую молодые семьи берут огромные кредиты на свадьбу, их приходится выплачивать несколько лет. Если у пары отсутствует денежная «подушка безопасности», потеря работы, рождение ребенка становятся не только стрессом, но и кризисной ситуацией. Стесненные в средствах супруги либо сразу разводятся, либо берут новые займы, а потом разводятся и не могут поделить кредиты», – считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Отсутствие собственного жилья и невозможность накопить первоначальный взнос на квартиру, по его мнению, становится еще одним фактором риска.



В 2020 году уровень доходов населения стал на 11% ниже, чем в 2013-м, а в первом квартале 2021 года он уменьшился еще на 3,7%,- отметил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.



«Получается, что пока в экономике страны все шло хорошо, муж был кормильцем, строил карьеру, а жена просиживала скромным сотрудником. А когда в экономике наметились проблемы, выясняется, что весь семейный быт лежит на плечах женщины, пока муж ищет работу»,- подчеркнул аналитик компании «Финам» Алексей Коренев.



Согласно исследованию компании Ipsos, проблемой бедности и социального неравенства обеспокоены 56% жителей России. По обеспокоенности именно этим вопросом страна занимает первое место в мире.



Неуверенность в завтрашнем дне и в своих финансовых возможностях приводит и к тому, что семьи отказываются заводить детей. Число родившихся в 2020 году снизилось до 1,435 млн человек с 1,484 млн человек в 2019 году. Этот показатель стал минимальным с 2002 года - тогда родилось 1,397 млн детей.

Власти на этом фоне оказывают незначительную материальную поддержку лишь отдельным группам населения, которая, как правило, не дает никакого эффекта ни на демографические показатели, ни на снижение бедности.



«Новые пособия для семей с детьми или льготная семейная ипотека могут подталкивать к рождению ребенка. Однако пособия для семей с детьми не так велики, чтобы создать прочную основу для финансового благополучия семьи», - отмечает аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.



Расчеты некоторых экспертов показали, что господдержка семей с детьми и безработных компенсировала лишь седьмую часть выпавших в период пандемии денежных доходов. В то же время в семьях без детей, которые оказались вне мер господдержки, бедность в кризис выросла более чем в два раза.





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