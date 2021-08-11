Соловьёв и Венедиктов обменялись любезностями, один - «кукусик», другой - «содержанка»

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11 августа 2021, 14:35

А. Венедиктов и В. Соловьёв, фото из открытых источников

Журналисты Алексей Венедиктов и Владимир Соловьёв поспорили, чья радиостанция лучше. Споря, у какой радиостанции выше рейтинг - у "Эха Москвы" или у "Вестей", мужчины высказались в адрес друг друга.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что его радиостанция занимает лидирующее место в списке разговорных радио, а та, на которой работает Соловьёв - восьмое. У Владимира Соловьёва, работающего на радиостанции "Вести -ФМ" есть опровержение, он привел данные, судя по которым его программу "Полный контакт! посмотрело 43 тысячи человек, а "Утро: Баблоян и Курникова" на "Эхе" только 7600.

Венедиктов настаивает, что "Эхо" опережает на 6 пунктов Соловьёва. "Толстенький маленький кукусик обижен, плюется", — высказался он.

Соловьёв считает, что Венедиктов сказки рассказывает, а не смотрит на цифры по России. П его словам, главред "Эха" всё перепутал. "Смешно, когда эта дешёвая содержанка Гусинского (имеется ввиду Владимир Гусинский, бывший российский медиамагнат) открывает рот и начинает квакать, - сообщает "Общественная служба новостей".

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