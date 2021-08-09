Как молодежь поддержала Сталина, а Шойгу задумался о стройках в Сибири. Резонансные новости недели

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9 августа 2021, 11:30 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.





Падение рейтинга «Единой России» и ностальгия по СССР



На прошлой неделе Сергей Шойгу сделал неожиданное заявление о планах застройки Сибири новыми городами и переносе за Урал столицы России.



«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300–500 тысяч, лучше — до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести», - подчеркнул министр обороны РФ.



О возможностях обеспечить стройки человеческим ресурсом и об экономическом обосновании задуманного Сергей Шойгу, судя по сообщениям СМИ, ничего не говорил. Кто будет строить города в Сибири, остается неизвестно. Ведь не так давно на самом высшем уровне уже были озвучены жалобы, которые касались дефицита трудовых мигрантов в России. Не стоит забывать и о том, что хоть и в другой стране, но по соседству с сибирскими лесами, проживает достаточно много молодых китайских специалистов, готовых прийти на помощь россиянам в трудную минуту и получить свой шанс на карьеру и проживание в России.



Известно также, что Шойгу выразил сожаление о том, что в России сейчас нельзя реализовать такие крупные проекты, как Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль. Интересно, что ностальгия министра обороны РФ по Советскому Союзу обрела свои формы на фоне предвыборной кампании в Госдуму. Сергей Шойгу при этом значится первым в федеральном списке «Единой России». Обычно подобные заявления в такой период воспринимаются как планы правящей партии на перспективу. Так может «Единая Россия» всё же хочет в будущем вернуть нас в СССР?



Тем временем, по данным фонда «Общественное мнение», рейтинг правящей партии рекордно упал и на 1 августа 2021 года составил 27%. Именно такой процент опрошенных людей хотел бы проголосовать за «Единую Россию» в обозначенный исследованием срок.



К неожиданному результату привел еще один опрос, проведенный «Левада – центром»* (*организация включена в России в реестр «иноагентов»). Согласно новым данным социологов, 50% молодежи от 18 до 24 лет поддерживают сооружение памятника советскому вождю Иосифу Сталину к очередной годовщине победы во Второй мировой войне. Отмечается, что в 2010 году за установку памятника Сталину выступали лишь 12 процентов опрошенных молодых людей.





Естественная убыль населения в России за первую половину 2021 года составила более 420 тысяч человек



Росстат сообщил, что в России с января по июнь 2021 года родились 678,1 тыс. человек. Умерли же за этот период 1,1 млн наших соотечественников. Таким образом естественная убыль населения составила 421,9 тыс. человек.



Согласно сведениям ведомства, за такой же период прошлого года естественная убыль в России составляла 265,5 тыс. человек.





Московские сатанисты и грехи батюшки-должника



Задержанные по подозрению в сбыте наркотиков сатанисты из Москвы внезапно признались правоохранителям в ритуальных убийствах, совершенных в лесах Ленинградской области и Карелии. Двух убитых ими людей более пяти лет искали родители и полиция.



Москвичи Андрей Трегубенко и Ольга Большакова сообщили, что принесли в жертву таких же, как и они, приверженцев культа сатаны. Кроме того, они признались в их расчленении и каннибализме.





На прошлой неделе судебным приставам удалось обнаружить в Подмосковье 82-летнего священника из Пермского края, который скрывался от них из-за долга в 620 тысяч рублей. По данным ГИБДД, за священником числилось несколько машин, на которых он систематически нарушал ПДД.



Батюшкой было накоплено порядка 500 штрафов, но расставаться с деньгами он явно не торопился. Приставам пришлось арестовать все его автомобили и вынести постановление об удержании долга из пенсионных выплат. Только после этого священник решил оплатить штрафы, причем всю задолженность он погасил сразу.









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