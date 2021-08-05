Пара московских сатанистов призналась в серии ритуальных убийств в лесах Ленобласти и Карелии

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5 августа 2021, 13:46 Источник: Mash

Московская полиция задержала пару - Андрея Трегубенко и Ольгу Большакову по подозрению в сбыте наркотиков. И только во время допроса они неожиданно для правоохранителей признались в двух убийствах, расчленении и каннибализме.

Пара увлекалась эзотерикой, состояла в московском клубе сатанистов и, если, верить их рассказам, приносила в жертву последователей культа. Оба убитых слепо доверяли Андрею и Ольге и потому поехали с ними в лес даже не подозревая, что в этот раз им придется сыграть свои последние роли – стать жертвами. Из поездки они уже не вернулись и считаются пропавшими без вести.

Более пяти лет их ищут родители и полиция, но вот в клубе сатанистов — всё знали и обсуждали детали убийства. Журналисты уже написали, что признания сатанистов станут одним из самых громких дел о жертвоприношениях в современной России.

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