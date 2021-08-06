Судебные приставы несколько лет не могли найти скрывающегося должника-священника

Аргументы Недели → Общество 13+

6 августа 2021, 14:49 Источник: Baza

Фото: соцсети

Священник из Пермского края несколько лет скрывался из-за долга в 620 тысяч рублей. Судебным приставам пришлось изрядно за ним побегать, тем более, что служитель церкви даже сменил монастырь.

За священником числилось аж 500 штук штрафов, большая часть из них - штрафы ГИБДД за нарушения правил дорожного движения. Остальное – так по мелочи, но отдавать государству долги он не торопился. А для того, чтобы не раскошеливаться, батюшка постоянно менял места жительства – и переезжал из одного монастыря в другой. В итоге его удалось найти в Подмосковье, где он решил осесть. Приставы арестовали все его машины – а их у него было несколько – и начали удерживать деньги из пенсионных выплат.

Только тогда священник наконец решил погасить долги. И выплатил все 620 тысяч рублей за один транш.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости