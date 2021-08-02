Любовь эфиопов к Путину и реальная жизнь в России. Резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

2 августа 2021, 11:41 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Как эфиопы полюбили Путина



На прошлой неделе стало известно, что глава российского государства снискал особое уважение у эфиопов.



«Они иногда носят фотографии Путина с собой. Путина в Эфиопии знают очень хорошо», - заявил посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау.



Такое позитивное отношение к президенту РФ и россиянам в целом он объяснил тем, что Россия неоднократно оказывала Эфиопии помощь. Кроме того, наши страны объединяет православная вера и Пушкин.



Ранее сообщалось, что в России резко выросли цены на бананы. Эксперты обвиняют в накрутке цен посредников. Так что эфиопы тут точно ни причем.





А что там у хохлов?



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил 28 июля президента Украины Владимира Зеленского с Днем крещения Руси. Текст поздравления был опубликован на сайте РПЦ.



Патриарх Кирилл обратил особенное внимание на то, что «именно из Днепровской купели славного града Киева воссиял свет православия по всей Руси».



Тем временем депутат Госдумы РФ Александр Шерин призвал нанести по Украине превентивный удар. Депутат считает, что в будущем Россия может столкнуться с агрессией со стороны Украины, и поэтому Москве следует действовать на опережение и «наносить превентивные удары или меры на чужой территории».



Заявление Шерина, как представителя законодательной власти России, конечно же вызвало широкий общественный резонанс. Напомним также, что на прошлой неделе однопартиец воинствующего депутата Госдумы Владимир Жириновский заявил о необходимости создания отдельных вагонов для одиноких россиян. К этому политик призвал в ходе выступления накануне Дня железнодорожника перед сотрудниками РЖД.





В России размер пенсий вырос, но… понизился



Отчеты чиновников и реалии жизни, как правило, не находят точек соприкосновений. Нечто подобное можно увидеть и ознакомившись с официальными оценками уровня пенсий в России.



Так, по данным Росстата, в номинальном выражении средний размер пенсии россиян в июне 2021 года составил 15 тыс 822 рубля и вырос на 5,6% по сравнению с июнем прошлого года. Но поскольку годовая инфляция в нашей стране в июне составила 6,5%, то она привела к снижению пенсий в реальном выражении в целом на 0,8%.





Бывший влиятельный член «Единой России» обвиняется в изнасиловании детей



Стали известны подробности ареста бывшего

главы исполкома «Единой России» Максима Суворова в Калининграде.



«Судом взят под стражу 43-летний житель г. Калининграда, который подозревается в совершении преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних», - сообщается на сайте Ленинградского районного суда.

О том, что задержан именно бывший секретарь исполкома «Единой России» Максим Суворов, сообщил на своей странице в ВК первый секретарь калининградского обкома КПРФ Максим Буланов: - Сегодня во многих региональных СМИ появилась информация о том, что глава регионального исполкома «Единой России» Максим Суворов подал в отставку и снялся с выборов. Но региональные СМИ не указывают причину данного поступка, а она ужасна: Максим Суворов сейчас находится в СИЗО, данный господин-«единоросс» обвиняется в педофилии.Также стоит отметить, что информацию о Максиме Суворове оперативно удалили со всех партийных ресурсов ЕР. А ведь Максим Суворов был видным партийным функционером в «Единой России».

Позже следователи сообщили, что Суворову вменяются ч. 2 ст. 135 (два эпизода) – развратные действия в отношении несовершеннолетних, п. "б" ч. 4 ст. 132 (два эпизода) УК РФ – насильственные действия сексуального характера.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости