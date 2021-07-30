Жириновский заявил о необходимости создания отдельных вагонов для одиноких россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением создать отдельные вагоны для одиноких российских граждан в поездах РЖД. Он полагает, что тем самым у таких людей будет больше шансов найти вторую половинку.
Кроме того, политик заявил о необходимости сделать билеты для проезда по российской территории дешевле. “За рубежом бывают вагоны для женщин отдельно, для мужчин отдельно. А мы предлагаем, чтобы были отдельные вагоны для одиноких”, - сказал Жириновский.
По словам лидера ЛДПР, требуются также хорошее питание и хорошие машинисты. Он заявил о важности организации отдыха детей в специальных вагонах. К этому политик призвал в ходе выступления накануне Дня железнодорожника перед сотрудниками РЖД.
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