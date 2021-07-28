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Патриарх Кирилл поздравил с Днем крещения Руси Владимира Зеленского

, 11:32 Источник: РИА "Новости"

Патриарх Кирилл поздравил с Днем крещения Руси Владимира Зеленского
патриарх Кирилл, Russian Government/via Globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду, 28 июля, поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем крещения Руси. Священнослужитель выразил надежду на "доброе взаимодействие властей и УПЦ.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что судьбоносное решение князя Владимира о крещении Руси стало поворотным моментом в истории восточнославянских народов, предопределив путь их социального и культурного развития и заложив основы духовного единства стран.

Предстоятель РПЦ обратил внимание на то, что особенно дорог этот праздник миллионам верующих Украины, поскольку именно из Днепровской купели Киева "воссиял свет православия по всей Руси".

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