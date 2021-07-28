Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с Днем крещения Руси и именинами

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утром в среду, 28 июля, поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем крещения Руси, а также с Днем памяти святого князя Владимира.
Патриарх Кирилл сердечно поздравил главу государства с Днем Крещения Руси, а также с днем его тезоименитства. Священнослужитель пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, Божьей помощи и успехов в его трудах на высоком посту лидера страны.
Напомним, День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, в Русской церкви принято отмечать 28 июля. В православном церковном календаре эта дата также является днем памяти князя Владимира.
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