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Кремль опубликовал фото Владимира Путина: президент окунулся на Крещение в прорубь

, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

Кремль опубликовал фото Владимира Путина: президент окунулся на Крещение в прорубь
фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин утром во вторник, 19 января, принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье. В Московской области сегодня утро было морозным. Температура воздуха опускалась до минус 20 градусов.

19 января православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне.
Купание в проруби - народная традиция. Владимир Путин окунается на Крещение в прорубь уже несколько лет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что для главы государства погружение в прорубь является традицией, которой он не изменяет.

Кремль опубликовал фото Владимира Путина: президент окунулся на Крещение в прорубь

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