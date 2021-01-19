Кремль опубликовал фото Владимира Путина: президент окунулся на Крещение в прорубь
19 января 2021, 17:22[ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин утром во вторник, 19 января, принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье. В Московской области сегодня утро было морозным. Температура воздуха опускалась до минус 20 градусов.
19 января православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Купание в проруби - народная традиция. Владимир Путин окунается на Крещение в прорубь уже несколько лет.
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